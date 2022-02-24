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24.02.2022 15:27
Рубрика: В мире

Марин Ле Пен и Эрик Земмур могут не попасть в число претендентов на Елисейский дворец

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Два популярных французских политика, а если конкретно, то глава "Национального объединения" Марин Ле Пен и самовыдвиженец, лидер созданного им правого движения "Реконкиста" Эрик Земмур могут выбыть из президентской гонки. И это несмотря на то, что по опубликованному в этот четверг опросу социальной службы Elabe, за харизматическую блондинку на предстоящих выборах готовы проголосовать 18 процентов избирателей, а за острого полемиста и в недавнем прошлом журналиста - более 13 процентов.
Фото: Eric PIERMONT/ AFP Фото: Eric PIERMONT/ AFP
Фото: Eric PIERMONT/ AFP

В чем проблема? В том, что по существующем во Франции правилам каждый кандидат на высший в Пятой республике пост должен заручиться поддержкой не менее 500 представителей выборных должностей, включая мэров, их заместителей, депутатов обеих палат парламента, региональных и муниципальных советников. Причем соответствующие документы надо в обязательном порядке предоставить в Конституционный совет уже через неделю - 4 марта. Напомним, что первый тур президентских выборов назначен на 10 апреля.

Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Почему Марин Ле Пен считают самой опасной личностью во Франции

Так вот, на сегодняшний день Марин Ле Пен не хватает 107 подписей, и неизвестно, успеет ли получить их в ближайшие дни. В этой связи Марин Ле Пен была вынуждена резко изменить свои планы, связанные с предвыборной кампанией. Отказалась от поездки в департамент Сомма на севере Франции и обратилась напрямую к французским мэрам. В своем Twitter она написала: "Если вы мне не поможете, то миллионы граждан будут лишены выборов. Не допустите серьезнейшего демократического скандала!".

Бьют тревогу и в штабе Эрика Земмура. У него ситуация еще хуже. До прописанного в избирательном законе лимита в 500 подписей ему не достает 150. Он также приостановил поездки по стране и обзванивает всех, кто может ему помочь. Выступив пару дней тому назад в одной из телепрограмм, рассказал о том, что вместе со своими единомышленниками проводит долгие часы у телефона, пытаясь убедить мэров. Но вот в чем проблема: многие отказывают из-за боязни, что их имена будут обнародованы, а это может им выйти боком.

Дело в том, что вплоть до 2016 года во Франции выборным лицам можно было давать свои подписи кандидатам анонимно. Однако тогдашний президент-социалист Франсуа Олланд отменил это положение. Как здесь считают, не ради "большей транспарентности" выборов, на чем он тогда настаивал, а с целью создать дополнительные препятствия для выдвиженцев оппозиционных партий. И в первую очередь для "Национального фронта" (ныне "Национального объединения").

Абсурдность создавшей ситуации сейчас признают даже многие политические противники Марин Ле Пен и Эрика Земмура. Один из них - глава партии Демократическое движение (MоDем) Франсуа Байру - заявил о том, что "произойдет настоящее цунами, если реальные кандидаты не смогут принять участие в выборах". По его инициативе был создан своего рода банк потенциальных спонсоров, готовых поддержать выдвиженцев с рейтингом свыше 10 процентов. Но вот в чем вопрос: успеют ли они поделиться подписями с Марин Ле Пен и Эриком Земмуром? В противном случае по демократии во Франции будет нанесен сильнейший удар.

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