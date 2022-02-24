Матвиенко: Запад цинично накачивал Украину оружием

Не было другого способа прекратить военные действия на Украине, кроме спецоперации, при этом стоит вопрос безопасности не только территории Донбасса, но и России. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Все эти годы формировалось враждебное по отношению к России государство: когда приезжали военные, красивые государства, когда приезжали эмиссары и говорили общие слова, в это же время шло накачивание Украины вооружениями, в том числе наступательными вооружениями - открытое бесстыжее циничное накачивание Украины оружием", - заявила Матвиенко журналистам во время официального визита делегации Совфеда в Душанбе.

По ее мнению, при непосредственном участии стран Запада Украина стала превращаться в нацистское государство, что вызывало тревогу в России.

При этом в Москве настаивали на том, что внутриукраинский конфликт можно решить только дипломатическими, политическими методами, выполняя Минские соглашения.

"Вместо этого были две попытки вооруженного нападения на Луганск и Донецк, постоянные обстрелы, гибель мирных людей. Тем не менее, мы продолжали призывать к мирному и политическому решению. Что происходило, мы видели: на словах все поддерживали Минские соглашения, но никто не собирался их выполнять и не хотел прекращения этого конфликта", - констатировала политик.