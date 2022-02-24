Meta разработает универсальный переводчик для своей метавселенной

Meta объявила, что создаст новый переводчик, который способен переводить устную речь с любого языка. Этот продукт будет частью метавселенной и поможет людям снять языковые барьеры, пишет издание The Verge.

"Возможность общаться с кем-либо на любом языке - суперспособность, о которой человечество всегда мечтало. ИИ сделает мечту реальностью еще при нашей жизни", - отметил Марк Цукерберг, глава компании Meta.

По данным компании, несмотря на то что современные автоматические переводчики хорошо знают широко распространенные языки, примерно 20% населения Земли не говорит на этих языках. Многие нераспространенные языки не имеют стандартизированной системы, которая позволяла бы обучить ИИ.

Несмотря на то что проект Meta выглядит очень амбициозно, компания пока не представила даже примерных сроков его реализации. Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин полагает, что планы Meta вполне осуществимы. "Системы текстового автоматического перевода за последние 10 лет сделали огромный шаг в своем развитии, сейчас активно тестируются голосовые переводчики в мессенджерах. С русским, английским и испанским языками все уже довольно неплохо, а вот со сложными восточными - китайским, японским, корейским - качества пока не хватает", - говорит он.

По словам эксперта, ресурсы Meta вполне позволяют сделать прорыв в этом направлении в ближайшие годы. "Если такие технологии распространятся, то знание иностранных языков перейдет из крайне полезного навыка в разряд элитарных", - заключает Мешалкин.

Иного мнения придерживается Татьяна Иванова, CEO агентства hello blogger. "Такой переводчик - не вопрос ближайшего будущего, и связано это в первую очередь с языковой идентичностью. Этические аспекты тут гораздо более важны, чем техническая функциональность", - полагает она.