МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая на Украине

Российские власти не нуждаются в военной поддержке со стороны Китая в связи с последними событиями на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Россия - великая держава, обладающая мощью. Ей не нужна поддержка Китая или других стран", - сказала дипломат, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Представитель китайского МИД также добавила, что Пекин не собирается копировать действия Вашингтона, который предоставил Киеву "большое количество вооружений".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.