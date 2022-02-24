МИД: Россия примет жесткие меры в ответ на санкции ЕС

Власти РФ примут жесткие меры в ответ на недружественные шаги ЕС против России, а также ДНР и ЛНР. Об этом проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры", - заявили в МИД.

В МИД обратили внимание, что ЕС вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP решил поддержать нелегитимную практику США по введению односторонних ограничительных мер. Подобные действия выходят за рамки его полномочий. "Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такой международно-правовой прерогативой владеет только СБ ООН", - отметили в ведомстве. Ни ЕС, ни НАТО "не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния", привели в МИД выдержку из Хартии европейской безопасности, принятой в 1999 году.

Как напомнили в министерстве, "законные интересы жителей Донбасса, их стремление к мирной жизни на своей земле откровенно нарушались на протяжении 8 лет". "Где были представители Евросоюза, когда режим в Киеве вводил социально-экономическую блокаду ДНР и ЛНР, отдавал приказы об обстрелах городов юго-востока страны, убивая мирное население?" - поинтересовались в ведомстве. Западом были проигнорированы законы, откровенно ущемляющие права русскоговорящего населения Украины, нарушения многих международных соглашений о правах человека.

"Вместо этого Евросоюзом проводилась политика покрывательства ультранационалистического украинского режима, ответственного за разрушение своей собственной страны и дестабилизацию ситуации в Европе", - указали в МИД РФ.