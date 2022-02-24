Минобороны: Группировки ДНР и ЛНР продвинулись на 6-8 км

"Группировками войск ДНР и ЛНР прорвана хорошо оборудованная эшелонированная оборона вооруженных сил Украины. После чего войска продвинулись на 6-8 километров в глубину", - сообщил российский генерал, уточнив, что это стало возможным "благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации".

Всего в результате ударов высокоточным оружием российским военным удалось вывести из строя 83 объекта наземной военной инфраструктуры. Были уничтожены 4 самолета - 2 Су-27 и 2 Су-24, один вертолет и 4 ударных беспилотных аппарата "Байрактар ТБ-2" (производство Турция - прим. "РГ").

"Все задачи, поставленные на этот день перед группировками войск Вооруженных сил России, выполнены успешно. Проведение специальной военной операции продолжается", - заключил Конашенков.