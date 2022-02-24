Минобороны России: Городам и мирному населению Украины ничего не угрожает

С самого начала специальной военной операции на Украине Минобороны России в своих официальных сообщениях подчеркивало, что она не нацелена на мирных жителей и разрушение городов республики.

Не случайно еще в первом заявлении военного ведомства это утверждение было выделено заглавными буквами. Звучало оно так: "Вооруженные силы России никаких ракетных, артиллерийских ударов не наносят по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает".

Далее, по мере развития событий, эти сообщения носили по большей части новостной характер. Но самое главное там тоже выделялось. Минобороны России сообщало: "Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя. Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности".

О динамике развития событий говорит следующее заявление Минобороны России. Оно звучало так: "Данные средства разведки показывают, что подразделения и военнослужащие вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений вооруженных сил Украины, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты противоздушной обороны, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины. Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньем".

В 13 часов по московскому времени обобщенную на тот момент картину происходящей на Украине специальной военной операции представил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Прежде всего, он заявил, что к специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик российские Вооруженные силы приступили 24 февраля. Это произошло в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Генерал-майор рассказал, что утром в четверг народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии ВСУ на территорию республик провели мобилизацию и создали группировки войск. "В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ", - отметил Игорь Конашенков.

По его словам, группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров. А группировка Луганской Народной Республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра.

"Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику", - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России.

Он также сказал, что подразделения вооруженных сил Украины продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. В результате этих обстрелов есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик.

Генерал Конашенков подчеркнул, Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Он добавил, что военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали.

"Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются", - сообщил генерал.

Он вновь особо отметил, что высокоточным оружием российских Вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины..

Украинские пограничники, охранявшие российско-украинскую границу, абсолютно все покинули посты. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

"Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок", - рассказал генерал Конашенков. - В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины".

Подготовленные видеоролики, по словам Конашенкова, распространяются через подконтрольные телеграмм-каналы и социальные сети.

"Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах", - отметил Игорь Конашенков..

Упоминание о печально известных "Белых касках" вполне уместно. В Сирии эти провокаторы неоднократно использовали постановочную съемку для последующего обвинения армии президента Асада в уничтожении мирного населения. Эту тактику, как теперь выясняется, взяли на вооружение украинские спецслужбы.

В конце брифинга официальный представитель Минобороны России снова подчеркнул, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.

В 16 часов в минобороны был новый брифинг. Там генерал Конашенков рассказал, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил России.

"В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции", - отметил генерал.

- Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто, "с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям, - сообщил Конашенков.

Он проинформировал, что группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям. Что касается группировки Луганской Народной Республики в районе населенного пункта Степовое, по словам генерала, несмотря на ожесточенное сопротивление националистических батальонов, она продвинулась еще на один километр.

"В результате ударов российских Вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1". Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", - перечислил Конашенков.

Он еще раз подчеркнул, что Вооруженные силы РФ не наносятся удары как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. "То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей", - уточнил официальный представитель Минобороны России.

Игорь Конашенков также сообщил, что в Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. "Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сказал генерал.