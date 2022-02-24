Минсельхоз выступает против отмены экспортных пошлин на зерно

В условиях глобальной продовольственной инфляции экспортные пошлины позволили стабилизировать внутренние цены на зерно, а собранные от нее средства возвращаются аграриям. Их отмена, на чем настаивают депутаты Госдумы и отраслевые эксперты, в условиях нестабильной ситуации на мировом рынке "негативно отразится на отраслях животноводства и переработки" и может привести к росту цен на муку, хлеб, вермишель, яйца, мясо, молоко. Об этом говорится в письме первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимира Кашина (есть у "РГ").

Замминистра напоминает, что ввести пошлины было решено для защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на зерно. Эта мера сработала. По состоянию на 17 февраля 2022 года экспортная цена на российскую пшеницу (FOB, Черное море) составила 315 долларов за тонну (рост за год составил 12,9%), на кукурузу - 289 долларов тонну (плюс 11,6%), на ячмень - 297 долларов за тонну (плюс 22,2%). Рост внутренних цен при этом составил на пшеницу 3 класса 7,7% (с 14,1 руб./кг до 15,2 руб./кг), на кукурузу наблюдается снижение цен за год на 1% (с 13,8 рублей до 13,6 рублей за кг), на ячмень цены выросли на 18,9% (с 11,6 рублей до 13,8 рублей за кг). Рост цен производителей на продукты переработки зерна за год составил от 7% до 8,8%. Так, цена на муку пшеничную выросла на 8,8% (с 23,0 рублей до 25,0 рублей за кг), на хлеб недлительного хранения из пшеничной муки - 7,1% (с 49,6 рублей до 53,1 рублей за кг), на хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки - 7,6% (с 43,8 рублей до 47,1 рублей за кг). То есть динамика стоимости пшеницы, ячменя и кукурузы в России за последний год существенно менее выражена в сравнении с экспортными ценами, а цены на готовую продукцию растут в пределах инфляции.

"Отмена таможенно-тарифного регулирования зернового рынка в условиях нестабильного мирового рынка негативно отразится на отраслях животноводства и переработки. Рост внутренних цен выше прогнозируемой инфляции приведет к существенному увеличению себестоимости смежных отраслей производства, что может привести к снижению финансовой устойчивости предприятий данных отраслей, а также спровоцировать рост цен на широкий перечень социально значимых продовольственных товаров (хлеб и хлебобулочные изделия, яйца куриные, мука, вермишель, мясо, молоко питьевое)", - считает Лут.

Она отмечает, что экспортная пошлина не просто изымается из прибыли аграриев. Все средства, поступающие от нее, планируется возвращать на поддержку АПК. С учетом зерновых пошлин на поддержку АПК в 2022 году выделено дополнительно 50,4 млрд рублей, в 2023 году - 54,4 млрд рублей, в 2024 году - 58,7 млрд рублей. В прошлом году Минсельхоз также направил существенные дополнительные средства аграриям (в том числе на льготное кредитование). И в дальнейшем такая поддержка продолжится, в том числе предполагается увеличивать объемы льготного кредитования, заверяет Оксана Лут.

С инициативой отменить экспортные пошлины на зерно в Минсельхоз обратились депутаты Госдумы по итогам парламентских слушаний с участием федеральных органов власти, отраслевых экспертов и науки 16 февраля. По мнению участников слушаний, принятые государством меры не обеспечили решение основной задачи - стабилизации цен на внутреннем рынке и увеличения объемов производства продуктов питания в 2021 году. Продовольственная инфляция по итогам 2021 года достигла 10,62%. При этом, по данным аграрного комитета, с одного килограмма зерна у агрария изымается 7 рублей пошлины, а возвращается в виде субсидий только 0,2 рубля, хотя обещано было вернуть до 50% затрат на производство. Всего от зерновой пошлины в бюджет поступило 92 млрд рублей. Введение экспортных пошлин на ряд культур на фоне увеличения себестоимости производства сельхозпродукции (роста цен на минудобрения, средства защиты растений и многое другое) уже привело "к критическому снижению рентабельности сельскохозяйственного производства и вынудило аграриев переориентироваться на производство более рентабельных культур, в первую очередь подсолнечника, сои, льна, гороха", считают депутаты.

Отменять пошлины сейчас было бы нецелесообразно, потому что на мировом рынке сохраняется высокий спрос на пшеницу, вызванный как пандемией, так и климатическими изменениями, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, сейчас к традиционным покупателям российской пшеницы - Турции и Египту - добавились Иран, Казахстан и Пакистан. Растет спрос со стороны Алжира и Саудовской Аравии. В 2022 году в число крупнейших импортеров может войти и Марокко.

"При этом нельзя исключать сценария, что отмена пошлин сейчас спровоцирует достаточно серьезное падение экспортных цен как в этом сезоне, так и стартовых цен следующего. В этом случае вместо ожидаемого заработка отечественные аграрии и экспортеры рискуют понести непредвиденные убытки", - говорит эксперт.

С другой стороны, рынок российского зерна находится в состоянии высокой неопределенности из-за угрозы возможных санкций. В этой ситуации нельзя забывать о продовольственной безопасности и формировании дополнительных резервов зерна для защиты внутреннего рынка, считает Зернин. По его мнению, сейчас важнее сосредоточиться на возврате собранных от пошлин средств обратно в агросектор, как это и предусматривает механизм зернового демпфера. "В противном случае возможно падение инвестиционной привлекательности растениеводства на фоне удорожания всех средств производства и резкого повышения процентных ставок по банковским кредитам", - считает эксперт.

Рост мировых цен на зерно был вызван прежде всего финансовыми вливаниями в экономики многих стран - это порядка 10 триллионов долларов, говорит генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Именно этот фактор стал причиной разгона глобальной инфляции, которая затронула не только продукцию сельского хозяйства, но и многие промышленные товары. Экспортные пошлины на зерно не могли предотвратить повышения цен на зерновые внутри страны, но они затормозили рост, считает эксперт. В результате себестоимость производства выросла не так сильно, как могла бы. При этом с 2020 года она увеличилась как минимум на 35% за счет удорожания кормов, электроэнергии, ветеринарных препаратов и других элементов себестоимости. В таких условиях предприятия отрасли работают во многом за счет сокращения маржи, а не повышения стоимости конечной продукции, утверждает Ковалев. "По этой причине отмена пошлин для нас - крайне опасное решение. Оно приведет к дальнейшему повышению себестоимости", - заключает он. Тем не менее, он тоже считает, что сейчас важно ускорить процесс возврата пошлин аграриям.

Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его мнению, экспортные пошлины в условиях роста себестоимости (из-за увеличения цен на ингредиенты кормов, основными составляющими которых являются зерновые) - вынужденная мера. Но она является единственным сдерживающим рост цен механизмом, считает эксперт. По данным Росстата, стоимость комбикормов для птицы с января по декабрь 2021 года выросла на 21%. При этом экспортные цены на пшеницу, по данным ФТС, в декабре были на 37% выше, чем в январе. "В случае отмены пошлин можно прогнозировать высокую динамику роста стоимости комбикормов, которая сведет на нет все усилия птицеводов по сдерживанию цен на мясо птицы. Наиболее негативный сценарий грозит дефицитом оборотных средств для закупки кормов, что может привести к сокращению посадки птицы", - говорит Лахтюхов.