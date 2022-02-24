Минстрою предложили назвать апартаменты "жильем второй категории"

Придать апартаментам статус "жилья второй категории" и впредь разрешать их строительство только в курортных городах предлагает Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). Письмо об этом направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину председатель ВЦНСП Александр Моор.

Сейчас в России около 5-7 млн кв.м апартаментов (формально нежилых помещений, в которых фактически проживают люди). Из них 2-3 млн кв.м приходится на Московскую область.

Строительство апартаментов стало лазейкой для застройщика, позволяющей ему получать сверхприбыль, отмечает Моор. "Строя апартаменты, застройщик изначально экономит на всем: на документации (в сравнении с проектами строительства жилья), на строительстве инфраструктуры, тем самым снижая себестоимость", - говорится в письме. Между тем апартаменты уверенно закрепились на первичном рынке недвижимости и с каждым годом их количество значительно увеличивается. При этом жители не могут оформить в них прописку, платят за коммунальные услуги по более высоким коммерческим тарифам, для них выше налог на недвижимость. А социальная инфраструктура для таких зданий не предусмотрена.

"Проблема набирает обороты и уже в ближайшие 2-3 года станет острой и социально напряженной, а результаты будут масштабные и непредсказуемые. Количество покупателей апартаментов будет расти, и впоследствии люди начнут требовать от государства обеспечения их гражданских прав и соблюдения всех необходимых градостроительных норм, которые им положены", - считает Моор.

В связи с этим ВЦНСП предлагает рассмотреть возможность закрепления за апартаментами правового статуса "жилье второй категории" - "коммерческое жильё с отсутствием инфраструктуры", а также принять норму закона о том, что инфраструктура, обязательная для обычного жилья (детские сады, парковки и пр.), для таких зданий не предусматривается. В то же время предлагается разрешить собственникам прописываться в апартаментах, но оставить для них повышенные коммунальные и налоговые платежи. Статус "жилья второй категории" может быть присвоен только тем апартаментам, которые соответствуют градостроительным нормам и площади жилого помещения, считают в ВЦНСП.

Впредь же предлагается запретить строительство апартаментов на территории РФ за исключением городов-курортов.

При отсутствии должного регулирования с определением статуса апартаментов на федеральном уровне через несколько лет эта проблема может стать не менее острой, чем проблема обманутых дольщиков, считает Моор.

Законопроект об апартаментах был внесен в Госдуму в апреле 2021 года, однако до сих пор не был принят даже в первом чтении. Основным его недостатком эксперты называли отсутствие регулирования уже построенных апартаментов - в законопроекте идет речь лишь о зданиях, которые будут строиться. При этом против признания уже существующих апартаментов полноценным жильем выступают многие региональные власти - это накладывает на них обязательства вкладываться в строительство социальной и прочей инфраструктуры для жителей апартаментов, на которой сэкономили застройщики.