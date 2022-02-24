Минтранс открыл горячую линию из-за закрытия аэропортов на юге РФ

Оперативный штаб Минтранса открыл круглосуточную горячую линию из-за приостановки работы аэропортов на юге России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении указывается, что на горячей линии можно узнать об альтернативных маршрутах для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге России.

Номер горячей линии +7 499 495-00-09. Отмечается, что звонки будут бесплатными.

Напомним, Росавиация приостановила работу аэропортов в южных регионах России ввиду спецоперации ВС РФ по защите ДНР и ЛНР.