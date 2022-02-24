Минтранс: Всех желающих вывезут из южных регионов России

"Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом", - говорится в сообщении министерства, поступившем в редакцию "РГ".

Как отметили в Минтрансе, имеющихся транспортных ресурсов достаточно для запланированных действий. Также пассажирам будет оказана вся необходимая помощь на местах.

В работе задействуются все службы, в том числе - волонтеры. "О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", - отметили в Минтрансе.

В министерстве 24 февраля создан оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны. Его возглавил министр транспорта Виталий Савельев.