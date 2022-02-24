Мишустин премьеру Казахстана: Запад пытается разобщить нас, но мы вместе

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым и высоко оценил двусторонние отношения стран. Очередная встреча, подчеркнул он, призвана укреплять интеграционные связи в формате Евразийского экономического союза, обеспечивать развитие торгово-экономического сотрудничества в интересах обоих государств и народов.

Это нравится далеко не всем, считает Мишустин. "Страны Запада пытаются иногда и разобщить нас, и здесь своим присутствием в это сложное время мы говорим всем, что мы вместе", - заявил он.

Смаилов заверил, что его кабинет министров готов оказывать всестороннюю поддержку высокой динамике российско-казахстанского сотрудничества. Он напомнил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 29 процентов, компании из России входят в пятерку ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана.

"Россия также безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. Доля компаний с российским участием составляет более 30 процентов", - привел он данные.