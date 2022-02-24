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24.02.2022 18:57
Рубрика: Экономика

Мишустин премьеру Казахстана: Запад пытается разобщить нас, но мы вместе

Текст: Владимир Кузьмин (Нур-Султан)
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым и высоко оценил двусторонние отношения стран. Очередная встреча, подчеркнул он, призвана укреплять интеграционные связи в формате Евразийского экономического союза, обеспечивать развитие торгово-экономического сотрудничества в интересах обоих государств и народов.

Это нравится далеко не всем, считает Мишустин. "Страны Запада пытаются иногда и разобщить нас, и здесь своим присутствием в это сложное время мы говорим всем, что мы вместе", - заявил он.

Смаилов заверил, что его кабинет министров готов оказывать всестороннюю поддержку высокой динамике российско-казахстанского сотрудничества. Он напомнил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 29 процентов, компании из России входят в пятерку ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана.

Оверчук обсудил с замом премьера Казахстана торгово-экономическое сотрудничество

"Россия также безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. Доля компаний с российским участием составляет более 30 процентов", - привел он данные.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Казахстан Правительство Председатель Правительства Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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