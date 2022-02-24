Мишустин прилетел в Казахстан для участия в Евразийском межправсовете

Делегации России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении на два дня собрались в Нур-Султане, чтобы в рамках межправительственного совета обсудить реализацию интеграционных проектов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами проговорили актуальные темы в узком составе.

На очередной встрече межправсовету предстояло рассмотреть макроэкономическую ситуацию в странах союза, реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения на 2022-2023 годы. Главам правительств подготовили доклады о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также об оценке инструментов и уровня государственной поддержки промышленности в ЕАЭС. Также подготовлен совместный проект по ускоренным контейнерным железнодорожным и мультимодальным перевозкам сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс".

Странам союза предстоит большая работа по реализации интеграционных проектов совместно с предприятиями по кооперации в различных отраслях, в первую очередь в промышленности

До начала межправительственного совета проекты союза обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Страны объединения, в частности, занимаются подготовкой стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Глава казахстанского кабмина подчеркнул, что фокус на взаимовыгодные решения соответствует духу организации, которая за время своего существования показала значительный рост взаимной торговли. Странам союза, добавил он, предстоит большая работа по реализации интеграционных проектов совместно с предприятиями по кооперации в различных отраслях, в первую очередь в промышленности.

В пятницу главы правительств продолжат евразийский диалог в расширенном составе.