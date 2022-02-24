Мобилизация в ЛНР идет полным ходом

Мобилизация в Луганской Народной Республике идет полным ходом. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в ЛНР активно прибывают добровольцы. Филипоненко отметил, что в этом направлении Народная милиция "преуспела вместе с администрацией". Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в Республике мужчин в возрасте от с 18 до 55 лет.

В четверг агентство РИА Новости сообщило о том, что все депутаты-мужчины из Народного совета Луганской народной республики (ЛНР), а также их помощники и сотрудники секретариата пришли в военкоматы на мобилизацию.