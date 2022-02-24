Москалькова: Население Донбасса подвергалось геноциду

Мирное население Донбасса подвергалось геноциду, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, она лично не раз обращалась к Верховному комиссару ООН и Верховному комиссару Совета Европы по правам человека по поводу систематических нарушений прав человека на территориях республик. Она приводила в пример факты массового нарушения права людей говорить и учиться на родном русском языке, права жить под мирным небом, права на получение социальных пособий малоимущими и пенсионерами, права на получение зарплаты и пенсий из Киева.

- Но наш голос не услышан до сих пор. Как это назвать? Как квалифицировать с правовой точки зрения?

Подробности в Деловом завтраке Татьяны Москальковой в "Российской газете".