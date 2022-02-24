На Украине ввели военное положение

На Украине введено военное положение. Как написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале, такое решение принял президент Владимир Зеленский.

"Кабинет министров и другие органы власти в Киеве работают в режиме военного положения", - отметил Шмыгаль.

Как передает УНИАН, перед этим аналогичное решение приняли и депутаты Верховной рады. По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, за введение военного положения проголосовали 300 парламентариев. Она также отметила, что депутаты останутся в Киеве и продолжат свою работу.

На период действия военного положения органы государственной и местной власти, военные командования получают дополнительные полномочия с целью скорейшей стабилизации ситуации. В то же время могут ограничиваться многие права и свободы граждан.