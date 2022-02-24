НАТО разворачивает дополнительные силы в восточной части альянса из-за ситуации на Украине

Страны, входящие в НАТО, приняли решение развернуть дополнительные силы на восточных границах альянса в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

"Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса", - говорится в заявлении.

Отмечается, что альянс также выразил поддержку народу и властям Украины.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.