Небензя: Еще на прошлой неделе была надежда, что Украина одумается

Еще на прошлой неделе была надежда, что Украина одумается, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Для этого был необходим диалог Киева с Донецком и Луганском, но его не было, подчеркнул дипломат. "Отсутствие таких шагов со стороны Киева окончательно убедило российскую сторону в том, что нельзя заставлять жителей Донбасса страдать и дальше", - резюмировал представитель России.

Небензя подчеркнул, что сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ДНР и ЛНР не были услышаны. Он отметил, что, по всей видимости, у украинской стороны, которую в последнее время активно вооружают и подзуживают ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса.

Небензя добавил, что российские власти по-прежнему открыты к диалогу.