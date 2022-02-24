Небумажный налог на бумажную прибыль

Правительство внесло в Госдуму законопроект, возобновляющий действие льготы по налогу на прибыль на нематериальные активы, выявленные в ходе инвентаризации. Он позволяет предпринимателям вывести нематериальные активы из тени, активнее участвовать в обороте интеллектуальных прав и увеличить доходы.

Согласно поправкам, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 интеллектуальная собственность, выявленная в ходе инвентаризации и поставленная на баланс, не будет облагаться налогом на прибыль. Для малого и среднего бизнеса льгота будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Подобная амнистия уже действовала в 2018‒2019 годах и оказала заметный эффект преимущественно в креативном секторе экономики. Если стандартный для российской креативной экономики годовой прирост нематериальных активов, по данным НИУ ВШЭ, составляет 18‒19%, то в период действия льготы он достигал 38‒40%. Причем одни из наиболее высоких показателей были у индустрии кино, видео и анимации. Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что льгота 2018‒2019 годов оказала благотворное действие на отрасль: "Интеллектуальные права - главный источник дохода анимационных студий. Отсюда снижение налогового бремени на те активы, которые ставятся на инвентарный учет, благотворно сказалось на отрасли. Прирост нематериальных активов в результате действия льготы в 2018‒2019 годах составил 10-20 млрд рублей. Уверена, что благодаря возобновлению налоговых каникул нашим компаниям удастся капитализировать еще больший объем прав, привлечь инвестиции, выпустить больше качественной продукции".

Схожий рост в период действия льготы продемонстрировал медиабизнес. Заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Юлия Голубева отметила, что льготу можно было бы сделать бессрочной, однако и трехлетнего периода заинтересованным компаниям хватит для того, чтобы инвентаризировать неучтенные активы. "Российские медиакомпании в острой конкурентной борьбе с западными индустриальными гигантами испытывают серьезную потребность в дополнительных инвестициях, и в этой ситуации возможность повысить капитализацию за счет учета нематериальных активов сложно переоценить", - подчеркнула она.

Возобновление льготы по налогу на прибыль инициировал РСПП. Это предложение входило в "налоговый манифест", сформулированный Комитетом по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Председатель Комитета Андрей Кричевский считает, что по самым консервативным прогнозам льгота позволит креативному сегменту бизнеса сэкономить 14-15 млрд рублей в год. Если же правительство проведет необходимую разъяснительную кампанию, выигрыш может составить от 50 до 100 млрд рублей в год: "Российские компании системно недооцениваются - и в основном из-за неумения или нежелания работать с нематериальными активами. Между тем законодательство предоставляет широкие возможности оборота таких активов, вплоть до банковского залога. Конечно, остаются и проблемы: инертность кредитных организаций, отсутствие релевантных методов оценки. Однако первый шаг - постановка интеллектуальной собственности на баланс. Компании должны научиться хотя бы учитывать свои активы".

Инвентаризация нематериальных активов предполагает поиск и оформление документов, подтверждающих исключительное право организации на те или иные результаты интеллектуальной деятельности. Как правило, это нетривиальная задача, отмечает генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик: "Представляется логичным, что инвентаризацию должны проводить юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности. Необходимо оценить трудовые договоры, убедиться в правильном оформлении служебных произведений. Безусловно, нужно установить наличие и корректное оформление лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительных прав". Эксперт добавила, что в некоторых случаях юристам приходится проводить отдельную аналитическую работу, выстраивая цепочку документов, ведущих от организации до первоначального правообладателя - автора. Товарный знак, права на который не были зарегистрированы, может быть оспорен. Разработка сотрудников, не оформленная в качестве служебного произведения, может быть утрачена. "Таким образом, следует отметить, что учет нематериальных активов - это безусловно важная процедура, но она должна базироваться на грамотной, профессионально организованной инвентаризации и анализе документов", - подытожила Наталья Полианчик.

Капитализация нематериальных активов - отличный способ продемонстрировать кредитору активы и прибыль, чтобы добиться оптимальной процентной ставки, а также повысить стоимость компании перед продажей или новым раундом привлечения инвестиций. Об этом напомнил генеральный директор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов: "Когда компания продает долю и заказывает оценку, она всегда удивляется, почему она так дешево стоит. А дело в том, что не все активы, которыми она владеет и которые эксплуатирует, учтены на балансе. Если же все активы и пассивы учтены корректно, инвестор может принять рациональное решение о покупке, а компания - показать себя с выгодной стороны".

То же самое наблюдается при взаимодействии с банками. Из-за финансовой турбулентности компании не всегда могут показать банку прибыль, соответствующую ковенанту. Банк оценивает возросшие риски и повышает процентную ставку по текущему кредиту. Естественно, компании пытаются скрыть снижение прибыли, EBITDA, капитала. "До поры до времени компания может себе что-то подрисовывать. Но невозможно из квартала в квартал убирать просроченную дебиторскую задолженность или запасы товарно-материальных ценностей. Аудиторы требуют списания - и опять за счет прибыли. В итоге компания ухудшает банковский ковенант", - пояснил эксперт.

Именно здесь, по словам Ильдара Шайхутдинова, на помощь может прийти инвентаризация нематериальных активов: "В нашей практике был случай, когда прибыль, полученную по результатам инвентаризации, компания направила на благую цель - исправила ошибки прошлых лет, выражавшиеся в несписанной дебиторской задолженности. Когда у нее была черная полоса, она частично списала задолженность за счет прибыли, полученной по итогам инвентаризации. Хорошо это или плохо, я не знаю, но сейчас компания живет и процветает!"

Эксперт уверен, что многие компании уже давно бы инвентаризировали свои технологии, рецепты, ноу-хау, если бы не "небумажный налог на бумажную прибыль" - как минимум ради урегулирования отчетности, как максимум ради колоссальных возможностей роста, который дает вовлечение интеллектуальной собственности в гражданский оборот. Предыдущим льготным периодом воспользовалось меньше 1% компаний - главным образом из-за отсутствия необходимой разъяснительной кампании. "Почему-то все думают, что интеллектуальная собственность - это патент, НИОКР и наукоемкое производство. Между тем ноу-хау, например, - это любые сведения, которые имеют коммерческую ценность из-за того, что недоступны третьим лицам. Собственники или менеджеры даже не понимают, что у них уже есть дорогая интеллектуальная собственность!" - посетовал Шайхутдинов.

Наряду с очевидными бенефициарами инициативы - малым и средним бизнесом - положительный эффект можно будет наблюдать в крупном бизнесе - госкорпорациях и в секторе ОПК. Согласно постановлению Правительства РФ от 7 октября 2021 г. № 1705 "О едином реестре результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации" заинтересованным органам власти, а также госкорпорациям "Росатом" и "Роскосмос" необходимо в течение пяти лет изучить результаты НИОКР военного, специального и двойного назначения на предмет выявления результатов, подлежащих охране. "Правительственная директива указывает на то, что в работу по инвентаризации и выявлению нематериальных активов будут вовлечены крупные государственные заказчики, а значит, льгота по налогу на прибыль будет гарантированно востребована", - отметил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

Один из неочевидных бенефициаров льготы - оборонно-промышленный комплекс. Если вынести за скобки недостаточную информированность предпринимателей о льготе, скорее имевшую место у малого и среднего бизнеса, то основные затруднения в 2018‒2019 годах были связаны с длительностью сроков инвентаризации. Компании попросту не успевали воспользоваться предоставленной возможностью. Предельно остро этот вопрос стоял у ОПК, на что обратила внимание генеральный директор ООО "ВКО-Интеллект" и преподаватель Digital IP Наталья Мазур: "Даже на "гражданских" предприятиях инвентаризация часто занимает больше года, а на военных год может занять только согласование с инвентаризационной комиссией от государственного заказчика. К тому же инвентаризации проводятся пообъектно, а в производстве оружия, как правило, задействованы несколько заводов. Поэтому возобновление льготы необычайно важно для ОПК и госсектора в целом".

Льгота положительно скажется на экономическом и технологическом развитии страны, уверены декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан и замглавы Национальной ассоциация трансфера технологий Григорий Сенченя.

По мнению Александра Аузана, именно превращая разработку, произведение, идею в инвентарный объект, бизнес обеспечивает себе пространство для роста: "В России никогда не было недостатка в художниках или инженерах. Наша проблема в том, что мы не ценим свое творчество, а выражаясь в экономических терминах: не выявляем, не оцениваем, не охраняем, не монетизируем. Фактически мы сами нивелируем роль интеллектуального начала в производстве. А ведь только выявляя и учитывая на балансе компании объекты интеллектуальных прав, мы можем их использовать как актив: заложить, продать, лицензировать использование".

Григорий Сенченя, в свою очередь, заметил, что при возобновлении льготы планируется учесть недочеты прошлых лет и активно пропагандировать льготу через деловые ассоциации. "Мы считаем, что трехлетнего срока для крупных и пятилетнего для средних и малых предприятий будет достаточно, чтобы технологический бизнес смог подготовиться и корректно отразить на балансах стоимость своих технологий. Это приведет к переоценке позиций такого бизнеса на рынке, позволит улучшить доступ к заемному финансированию, повысить возможности участия в тендерах и в целом положительно скажется на оценке бизнеса", - подытожил он.

Снижение налогового бремени на прибыль, выраженную в выявленных нематериальных активах, - часть масштабного пула изменений в законодательство, за которые ратует российское бизнес-сообщество. Смысл этих изменений в том, чтобы повысить оборотоспособность интеллектуальной собственности и стимулировать предпринимателей активнее работать с такими активами. Деловое сообщество и экспертная среда сходятся в том, что льгота не только поможет креативному сегменту, но и позитивно отразится на российской экономике в целом. Какие действия необходимо предпринять компании, если она задумает инвентаризацию? Какие здесь могут возникнуть сложности и кто может помочь?

Инвентаризация НМА как правило сводится к поиску и оформлению соответствующих документов, подтверждающих право организации на те или иные результаты интеллектуальной собственности, которые могут быть учтены как НМА. И основные сложности возникают уже на этом этапе. Представляется логичным, что инвентаризацию должны проводить юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности. Необходимо оценить надлежащее оформление кадровых документов, а именно трудовые договоры с сотрудниками креативной индустрии, убедиться в правильном оформлении служебных произведений, если результаты интеллектуальной деятельности создавались силами сотрудников.

Безусловно, необходимо установить наличие и корректное оформление лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительных прав, если результаты интеллектуальной деятельности приобретались у сторонних лиц. В некоторых случаях юристам приходится проводить отдельную аналитическую работу, выстраивая цепочку документов, ведущих от организации до первоначального правообладателя - автора и такая цепочка может состоять из ряда звеньев, каждый из которых подлежит анализу.

Результат интеллектуальной деятельности, зарегистрированный как товарный знак, на который не были приобретены исключительные права в установленном порядке может быть оспорен. Отсутствие надлежащего оформления служебного произведения на разработку сотрудников, на которую получен патент - также может вести к неблагоприятным последствиям.

Таким образом, следует отметить, что учет НМА это безусловно важная процедура, но она должна базироваться на грамотной, профессионально организованной инвентаризации и анализе документов.