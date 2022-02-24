Указ губернатора Нижегородской области от 22 февраля 2022 года № 27 "О введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2019 г. № 201 "О территориальной подсистеме Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с возникновением необходимости проведения мероприятий по приему и размещению граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской Народных Республик:

4. Ввести с 22 февраля 2022 г. до принятия соответствующего Указа Губернатора Нижегородской области о его снятии режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области.

2. Привлечь к проведению мероприятий силы и средства функциональной и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Органам управления и силам территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области обеспечить выполнение в режиме повышенной готовности основных мероприятий, установленных пунктом 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Нижегородской области:

4.1. Организовать работу пунктов временного проживания для прибывающих граждан и обеспечение всех видов их жизнедеятельности.

4.2. Организовать информирование населения о складывающейся обстановке.

4.3. Привлечь к проведению мероприятий на подведомственной территории силы и средства соответствующих звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Гнеушева А.Н.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







