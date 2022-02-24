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Рубрика: Власть

Нотариусы начали фиксировать на видео важные сделки

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
В федеральной нотариальной палате России сообщили, что нотариусы ввели в повседневную практику видеофиксацию важных действий. Это помогает защитить сделки и завещания от оспаривания, а в каких-то случаях и разоблачает мошенников.

"В одном из случаев материалы видеофиксации стали не только доказательством законности сделки, но и имели очень полезный "побочный эффект", - рассказывают в нотариальной палате. - Нотариус удостоверил договор дарения, а через некоторое время даритель попал под влияние людей, которые убедили его, что необходимо договор оспорить".

Для того чтобы разобраться в ситуации, вновь подняли материалы видеофиксации. Они не только доказали, что сделка была законной, но и крайне удивили судью: на кадрах видеозаписи даритель выглядел здоровым, холеным, бодрым, связно говорил.

"А вот в зале суда сидел вроде бы тот же, но при этом мало похожий на себя трехлетней давности человек: осунувшийся, явно спившийся, потерянный, - продолжают в нотариате. - В итоге интерес переключился на тех, кто мужчину спаивал, и вопросы возникли уже к ним. А договор в суде устоял".

Кроме того, нотариусы отмечают, что наличие видеокамеры в кабинете дисциплинирует клиентов, а те, кто пришел с нечистыми помыслами, и вовсе спешат покинуть нотариальную контору, заметив объектив.

Фото: iStock
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"Бывает, что люди, обратившиеся за совершением нотариального действия, категорически отказываются от видеофиксации, - рассказывают в ФНП. - Нотариуса такой отказ может насторожить - как правило, если намерения клиента прозрачны, камера его не смущает. Напротив, обращаясь в нотариальную контору, люди чаще всего сами просят записать нотариальное действие на видео. Профессиональные участники рынка, например риелторы, тоже нередко, приводя клиентов в нотариальную контору, отмечают необходимость записи сделки на видео".

В нотариате подчеркивают: проведение видеофиксации никак не сказывается на стоимости нотариального действия. Ни за осуществление видеозаписи, ни за дальнейшее хранение ее материалов платить не придется. Важно также, что нотариальное действие и любая информация, связанная с его совершением, является тайной и охраняется законом. Поэтому все видеоматериалы, содержащие процесс совершения нотариального действия, хранятся под замком. Есть полная гарантия, что они не только не окажутся в Сети, но вообще не попадут на глаза посторонним.

При оформлении завещаний нотариусы в обязательном порядке включают видеокамеру

"Для отдельных видов нотариальных действий видеофиксация обязательна. Так, совместное завещание супругов или наследственный договор удостоверяются только под объективом камеры, - поясняют в ФНП. - В случае возникновения спорных ситуаций материалы видеофиксации защищают и граждан, и нотариуса. Нотариус сможет предоставить суду неопровержимое подтверждение, к примеру, факта личного присутствия человека в кабинете нотариуса в момент совершения нотариального действия. Или продемонстрирует, что участникам сделки были разъяснены все ее условия и они четко понимали, какой документ подписывают".

Так что видеофиксация позволяет решить старую проблему оспаривания завещания недовольными наследниками. Обойденные в завещании потомки часто пытаются доказать, что их родственник был не в себе. Но видеозапись позволяет снять все вопросы.

Власть Право

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