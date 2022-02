Нужны ли нашему кино актеры

Размолвка нашего кино со зрителями затянулась. В Польше, во Франции, в Германии любят свое кино, в России свое кино не любят и в то, что там бывает нечто хорошее, не верят. Почему так? Собираем мнения специалистов. Разговор о деградации актерской профессии предлагает продюсер Алина Маясова.

Друзья актеры, вот вы плачетесь, что вас в кино не приглашают. А что вы там играть собрались?

Теперь комедийных актеров российскому кинематографу поставляет не театр, а... самодеятельность. Фильм с инженером в главной роли собирает три кассы, а комедия с профессиональными актерами Виктором Сухоруковым и Гошей Куценко проваливается в прокате. Уникальные профессионалы Александр Баширов и Алексей Панин, а ранее покойный Андрей Краско оказываются не востребованными у режиссеров, зато КВНщик Миша Галустян кривляниями и ужимками с трудом пытается сделать то, что эти три актера сделают с легкостью. Потому что, мол, Гамлета сыграет любой, а сыграть стопроцентного придурка так, чтобы зритель был уверен, что ты и по жизни такой же, - это высший актерский пилотаж!

Вы ведь реально верите, что Леша Панин со своими шокирующими выходками - дебил по жизни? Скажу вам, что это не так. Он нормальный человек, но уникальный актер.

"Уральские пельмени" сняли игровой фильм с самими собой в главных ролях. Ребятам невдомек, что алгоритм построения скетч-шоу и полнометражного фильма разный. Естественно, привыкнув работать в связке на скетчах, никто из этих инженеров-актеров полный метр не удержал.

Недоучившиеся инженеры, медики и кондитеры, для которых словосочетание "сценическое движение" - это шифровка "Юстаса Алексу", которые говорят с жутким южнорусским или восточносибирским говором и все как один страдают такими кошмарными "фефектами фикции", которые никогда не исправит ни одна "Евдоксия Ардалионовна", - это сейчас и есть лицо нашего кинематографа.

Не, ну а че, в самом деле? Если каждая кухарка может управлять государством, уж кино-то нам сваять - раз плюнуть! Какой там Станиславский?! Кто учился по системе Станиславского, тратил четыре года жизни на изучение дурацких предметов типа "сценическая речь", "сценическое движение" или фехтование, - те, дураки, пусть и ходят по коридорам "Мосфильма" да фотки свои кинокомпаниям раздают. А нам курс "народного танца" не нужен, и так кассу сорвем, без специального образования и с горячей картошкой во рту.

Все смешалось в нашем кинематографе. Если в СССР афиша с надписью: "В ролях: Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов" служила гарантом кассовых сборов, зрители ходили не на фильм как таковой, а "на Миронова", "на Папанова", "на Леонова", "на Крамарова", то сейчас черт разберет who is who?

Спрашиваем у прокатчиков:

- Если мы такого-то актера пригласим на главную роль, это гарантирует, что фильм возьмет кассу?

- Нет, - отвечают, - не тратьте без пользы деньги. Зритель "на актеров" уже не ходит. Он ходит просто в кино.

И прокатчики оказываются, как всегда, правы.

У зрителей спросили: кто ваш любимый актер? Зрители ответили: Владимир Машков. Ну, ОК! "Экипаж" с Машковым взял кассу, "Дуэлянт" с тем же Машковым провалился, а сериал "Родина" все с тем же Машковым сами же зрители заплевали и забросали гнилыми помидорами... То есть успех фильму сейчас может быть гарантирован только в случае, если в главной роли некто мелькающий в соцсетях и в скандальных хрониках, пусть он даже хромает на три ноги и не выговаривает все буквы русского алфавита.

Ладно, профессию сценариста мы уже опустили ниже плинтуса. Действительно, сценарий каждый дурак напишет, на кой этому учиться! Режиссером тоже может стать каждый, стоит только захотеть! Но кино-то делают ак-те-ры! Потому оно и называется "игровое".

Лицо нашего кино теперь определяют не актеры, а недоучившиеся инженеры, кондитеры, медики...

Но если мы еще и актеров будем набирать в соцсетях, а великолепных драматических артистов заставлять сниматься в дешевых боевиках, то закат российского кино наступит быстрее, чем ожидалось.

Кинорежиссеров, которые работают только со "своими" актерами, сейчас можно по пальцам пересчитать, причем на одной руке. Сценариев, написанных под конкретного актера, сейчас вообще нет. Они просто не нужны. Потому, что актер в нашем кино сейчас - приложение к компьютерной графике, не более того.

Век актера короток. Понятно, что они боятся "выпасть из обоймы", потерять квалификацию, боятся безработицы, да много еще чего, потому и растрачивают свой талант и актерский потенциал и соглашаются на съемки во всяких компьютерных "стрелялках". Их счастье, что в Москве театров больше, чем в России снимается фильмов, и хоть в театре им пока есть что играть.

Но в кино перспектив у хороших актеров нет никаких. Мало того, что им играть в современных фильмах совершенно нечего - считается, что зритель приходит смотреть спецэффекты, а не актерскую игру. Но их еще из профессиональной сферы активно вытесняют непрофессионалы из разных "шоу" и "КВНов".

Поэтому гуд-бай, Станиславский! Да здравствуют "Уральские пельмени" и Миша Галустян!

А Лёшу Панина пусть испанцы в кино приглашают сниматься.

От редакции

Что мешает нашему кино вернуть себе зрителя? Приглашаем всех заинтересованных лиц продолжить разговор.