ОБСЕ решила эвакуировать всех членов миссии из Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение временно эвакуировать всех членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) из Украины. Об этом говорится в обнародованном в четверг вечером заявлении генерального секретаря организации Хельги Шмид, которое цитирует секретариат организации.

Решение, по словам Шмид, принято ввиду продолжающихся боевых действий и вызвано ухудшением ситуации в сфере безопасности на Украине. Шмид уточнила, что эвакуация сотрудников СММ ОБСЕ будет проведена "как можно быстрее". Однако, по ее словам, это зависит от соответствующих факторов на местах. Шмид дала понять, что работа миссии возобновится, когда "позволят обстоятельства".

Отметим, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала свою работу 21 марта 2014 года на основании консенсусного решения всех 57 стран-участниц организации.