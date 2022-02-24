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24.02.2022 16:56
Рубрика: Общество

Оформить медкнижку можно будет в электронном виде

Текст: Елена Манукиян

С 1 сентября 2023 года поменяется порядок оформления медкнижек. Приказ Минздрава об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Так, оформить медицинскую книжку можно будет в электронном виде. Для этого потребуется подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, а после этого обратиться в любую медицинскую организацию для прохождения медосмотра. Обследование разрешается пройти как в государственной, так и частной клинике, у которой есть соответствующая лицензия, пояснили в Минздраве.

Результаты медосмотра поступят в подсистему электронных личных медицинских книжек государственной информационной системы о сведениях санитарно-эпидемиологического характера. Затем работнику потребуется пройти профессиональную гигиеническую подготовку, результаты которой также будут переданы в эту подсистему.

Каждый этап формирования личной медицинской книжки в электронном виде будет сопровождаться извещением работника посредством смс, по телефону или иным способом, отмечают в министерстве. В ведомстве также подчеркнули, что до 1 сентября 2023 года сохраняется прежний порядок выдачи этого документа.

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