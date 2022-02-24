Омбудсмен ДНР назвала спецоперацию единственным способом остановить геноцид

Проводимая РФ спецоперация в Донбассе является единственным способом остановить геноцид жителей этого региона. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она обратила внимание, что "Киев не только проигнорировал миротворческий призыв сложить оружие и добровольно покинуть территории республик Донбасса, но и спровоцировал новый виток обострения военной обстановки по всей линии соприкосновения". Под обстрелами ВСУ оказался рад населенных пунктов, используются реактивные системы залпового огня "Град".

"Очевидно, что дипломатические инструменты не работают, а здравый смысл у представителей киевской власти просто-напросто отсутствует", - отметила омбудсмен. По ее мнению, "в сложившейся ситуации специальная военная операция по защите Донбасса является единственным способом достижения мира". "По-другому прекратить геноцид со стороны киевского режима уже невозможно", - подчеркнула Морозова.