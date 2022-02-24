Пасечник: ЛНР готова принять беженцев с Украины

Луганская народная республика готова разместить у себя беженцев с Украины. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Мы предоставим все силы и средства для размещения беженцев с той стороны", - отметил он.

Пасечник также обратил внимание, что власти Украины, зная о возможном развитии ситуации на линии соприкосновения, не эвакуировали жителей этих районов. "Никто никаких действий по эвакуации населения не предпринимал", - отметил глава ЛНР.

По его данным, в настоящее время уже освобождена станица Луганская, идут бои за Счастье. Как подчеркнул Пасечник, он обладает лишь обрывками информации, точных данных у него нет. В ближайшее время он сам отправится на линию соприкосновения.

"Сегодня для нас еще больший праздник, потому что наконец-то мы освобождаем наши территории, мы освобождаемся от фашизма", - продолжил глава ЛНР. Он выразил уверенность, что "мы выйдем победителями в этой ситуации, потому что с нами правда, с нами наша вера, с нами наши деды и прадеды, которые сражались за эту землю, и это наша земля".

"И я уверен, что у нас все будет хорошо", - заключил Пасечник.