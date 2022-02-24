Пасечник: Задачей ЛНР является освобождение своих территорий

Луганская народная республика поставила перед собой задачу освободить собственные территории - в границах Луганской области. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Для нас задача-минимум - это наши территории", - отметил он. Как обратил внимание Пасечник, дальнейшее развитие событий зависит от граждан Украины, если их устраивает нынешняя жизнь, они будут молчать. "Если они готовы нас поддержать, если они готовы освободиться от этой чудовищной лжи, то, я думаю, они тоже примут свое решение", - добавил глава ЛНР.

По его словам, сейчас войска ЛНР продвигаются в плановом режиме. "Удары наносятся по местам скопления техники, орудий ВСУ. Мирному населению ничего не угрожает, я обращаюсь с просьбой соблюдать необходимые меры безопасности", - отметил Пасечник.

Он также пообещал амнистию украинским военным, которые сложат оружие.