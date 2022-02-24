Пассажиры отмененных авиарейсов на юг России могут вернуть деньги или обменять билеты. Об этом заявила пресс-служба Минтранса РФ.

"Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а именно приостановку работы ряда аэропортов юга России 24 февраля, а также невозможность выполнения авиакомпаниями рейсов, сообщаем, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты либо обменять билеты на другие даты", - говорится в сообщении ведомства.

Для этого пассажирам нужно будет подать заявление авиаперевозчику или организации, у которой приобретались билеты.

За дополнительными консультациями в Минтрансе рекомендовали обращаться в Роспотребнадзор.

Ранее в Минтрансе заявили, что оперативно вывезут всех людей, которые пожелают покинуть южные регионы России. Такие меры предприняты в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны.