Патриарх Кирилл выступил с обращением к верующим.

- С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими событиями. Как Патриарх всея Руси и Предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда, - сказано в обращении патриарха, - сказано в обращении патриарха Кирилла, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви.

Он призывал все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. А верующих людей - оказать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию.

- Русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, восходящую к Крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Верю, что эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту, - сказано в обращении.

Предстоятель русской церкви призвал к горячей молитве о скорейшем восстановлении мира.