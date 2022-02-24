Песков назвал эмоциональной реакцию рынков на спецоперацию

Реакция финансовой сферы на решение о спецоперации России прогнозировалась, приняты меры, чтобы эмоциональная реакция была кратковременной, и скоро все выровняется, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эмоциональная реакция рынков, финансовой сферы прогнозировалась", - сказал Песков. "Чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры", - подчеркнул он.

"Был создан необходимый запас прочности", - заверил пресс-секретарь президента. "Да, это неизбежная эмоциональная реакция, но в то же время она, несомненно, выровняется и уже примет более спокойный, осознанный характер в ближайшее время", - убежден он.