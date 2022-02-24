Песков назвал условие переговоров с Зеленским

Россия готова к переговорам с украинскими властями, если они готовы обсуждать нейтральный статус и отказ от размещения вооружений. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Он это сформулировал достаточно четко. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений", - перечислил Песков. "Он об этом говорил и здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - добавил он.

На вопрос, готова ли Россия общаться с руководством Украины на эту тему, пресс-секретарь российского лидера ответил: "Если руководство Украины готово об этом говорить".