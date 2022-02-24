Песков заявил о неприменимости слова "оккупация" к действиям России

К спецоперации России на Украине не применимо слово "оккупация", у нее другие задачи - денацификация и демилитаризация этой страны. Остальное - уже будет вопрос выбора украинского народа. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о том, что дальше будет с Украиной, нужно ли менять руководство этой страны и идеологию, Песков подчеркнул: "Никто не говорит об оккупации. В данном случае это слово здесь не применимо". Он напомнил две задачи, о которых говорил в обращении Владимир Путин, - денацификация и демилитаризация. "Остальное уже будет вопрос выбора украинского народа", - заключил пресс-секретарь российского лидера. В Кремле пояснили смысл денацификации Украины