Почему новостройки все чаще сталкиваются с потопами

Сообщения о подтоплениях в новостройках все чаще попадаются в новостных лентах. Причинами этого эксперты называют некачественные стройматериалы и непрофессиональный ремонт.

В декабре из-за прорыва трубы залило 60 квартир в одной из новостроек Санкт-Петербурга. На январь перенесли срок сдачи новостройки во Владимире - здесь из-за прорыва труб затопило квартиры на верхних этажах. В начале зимы в сети постили фото намокших потолков и стен из-за протечек систем отопления в комплексе бизнес-класса на западе столицы. И если аварии в старых домах часто связаны с изношенными трубами, то в новостройках такой проблемы, казалось бы, быть не должно.

"Ранее для новостроек была нехарактерна проблема потопов из-за прорыва труб систем отопления, водоснабжения или водоотведения, однако в последние годы количество аварийных ситуаций возросло, - говорит президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) Никита Чулочников. - Это связано с сочетанием нескольких причин: снизившееся качество труб, плохой монтаж стояков и неотрегулированное давление в системе водоснабжения. К этому добавляются ошибки жильцов в монтаже при подключении к внутриквартирным сетям холодного, а особенно горячего водоснабжения и отопления". Особенно часто протечки и порывы внутриквартирных труб происходят перед началом отопительного сезона, когда производится промывка систем с применением едких химических добавок (ради очистки от наслоений) и под сильным давлением, отмечает он.

Доля некачественных полимерных труб во внутридомовых системах достигает 70%

В Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) основной причиной подтоплений считают высокую долю фальсификата на рынке. Во внутридомовых системах доля некачественных полимерных труб доходит до 70%, считают в ассоциации.

Производители фальсификата используют не трубное сырье, что позволяет продавать продукцию значительно дешевле. Такие товары сопровождаются поддельными сертификатами соответствия, имеют непредсказуемые эксплуатационные характеристики и срок службы, становятся причиной аварий, отмечают в АПТС. "Строительные компании, как и любой человек, хотят сэкономить на строительных материалах. Поэтому выбирают продукцию с низкой ценой, на входном контроле качество не проверяют, как и легитимность паспорта качества и сертификата соответствия", - говорит гендиректор АПТС Владислав Ткаченко.

Обязательная сертификация внутридомовых труб должна быть введена с сентября 2023 года, сейчас оформление сертификатов на них - дело добровольное. При этом с осени прошлого года полномочий по контролю и надзору за оборотом продукции, подлежащей сертификации, нет ни у одного госоргана, отмечают в АПТС.

"Это означает, что привлечь к ответственности производителя трубы можно только в случае серьёзных последствий аварии, которые предусмотрены Уголовным кодексом - например, при причинении вреда жизни или здоровью людей. Но и в таких случаях производители труб чаще всего уходят от ответственности, так как подобные аварии следственные органы серьезно не расследуют", - говорит Ткаченко.

Усугубляет ситуацию рост стоимости сырья для производства труб. Трубный черный полиэтилен подорожал со 100 рублей в конце 2020 года до 160-165 рублей за килограмм в конце 2021 года. Трубный полипропилен - с 90-110 до 150-180 рублей, трубные смолы - с 80-85 до 180-185 рублей за кг. Производители полимеров причиной роста цен называют рост мировых цен на эти товары. Однако в АПТС считают, что основная причина - монополия на рынке по разным видам первичного сырья.

Лабораторные исследования труб, закупленных ассоциацией в крупнейших столичных магазинах стройматериалов прошлым летом, показали, что почти все образцы имеют отклонения от ГОСТов. Иногда настолько существенные, что трубы не выдержали и самых кратковременных испытаний на давление

В пресс-службе минстроя, впрочем, сообщили, что не отмечают массовых обращений о случаях подтопления и заливов в новостройках. Строительный надзор и контроль за приемом жилья осуществляют региональные органы строительного контроля, отметили в ведомстве. Возможными причинами протечек внутридомовых систем, а также сбоев канализации могут стать неправильная эксплуатация объекта либо нарушения при ремонте квартир: работа неквалифицированных рабочих, неправильные монтаж внутриквартирных труб и подключение сантехники, самовольная перепланировка разводки системы отопления, слив цементно-бетонных, лакокрасочных и прочих смесей, мусора в бытовую канализацию. Если же проблемы с водоснабжением, отоплением и канализацией обусловлены конструктивными недостатками, допущенными в ходе строительства, обязанность по их устранению лежит на застройщике, подчеркнули в минстрое. Гарантийный срок на конструкцию здания составляет не менее 5 лет, а на технологическое оборудование - не менее 3 лет.