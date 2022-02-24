Почему Запад наотрез отказывался видеть страдания Донбасса

Вполне откровенно об этом за последнее время высказались канцлер Германии Олаф Шольц, глава госдепа США Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, указавшие тем самым ход мысли коллегам по НАТО и европейским властным институциям. Оставим возможные мотивации таких заявлений и предположим, что высокопоставленные политики просто находятся под влиянием своих СМИ, которые не обращают внимания на бывшие "неподконтрольные" районы Донбасса, считая их априори не существенными и значит, - не существующими вместе с населением. Но и в этом случае они не могут не знать определение понятия "геноцид", данное Генассамблеей ООН еще в 1948 году. И это не только убийство и нанесение серьезных телесных повреждений, но и "предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение". И этим киевский режим открыто, на уровне государственных действий и решений, занимался с 2014 года: неизбирательными обстрелами, осознанными убийствами мирных жителей, водной и энергетической блокадой и прочими, хорошо знакомыми европейцам иезуитскими способами.
И даже когда преступления вопиют и не могут быть забыты - будь то массовое убийство в Одессе 2 мая или кровавый путь по Донбассу набранных из уголовников карательных подразделений "Торнадо", "Айдар" или "Азов", этот "мусор" на Украине стыдливо топился в следственной и судебной волоките.
Но геноцид - преступление без срока давности, и сохраняется не только в памяти жертв и их родственников, но в уголовных делах и протоколах. И эта работа ведется в Донецке и Луганске - специальная межведомственная комиссия ведет поиск пропавших без вести и мест массовых захоронений. Только к прошлому ноябрю, спустя считаные месяцы после начала работы, из 7 обнаруженных братских могил были эксгумированы более 300 останков мирных жителей. А таких могил на Донбассе обнаружены десятки, и еще сотни, по данным украинских волонтеров, находятся на "контролируемой территории". Как правило, в исследованных захоронениях лежат люди с осколочными ранениями и ударными травмами - то есть погибшие в ходе неизбирательных артиллерийских обстрелов. Но есть и останки со следами пыток и пулевыми ранениями, замученные и расстрелянные украинскими боевиками. И даже если места захоронений наложить на карту, то они приходятся на населенные пункты, пребывавшие под контролем карательных батальонов.
То, что работа республиканских поисковиков патронируется Международным комитетом Красного Креста, а по результатам СК РФ возбуждает уголовные дела, дает надежду на то, что преступления не будут забыты, а виновные будут наказаны. К тому же в ЕСПЧ и международный уголовный суд в Гааге от территориальных общин ДНР и ЛНР уже подано более 3000 исков о военных преступлениях украинских силовиков. К сожалению, не их вина, что иски от формально "не существующих" жителей непризнанных территорий в просвещенной Европе принимают с неохотой.
С такой же неохотой европейские инстанции вспоминают, а точнее - не вспоминают вообще, о многодневных бомбардировках Сербии, снарядах с обедненным ураном и других преступлениях НАТО, последствия которых до сих пор, спустя 23 года, переживает сербский народ. Все произошедшее тогда вполне укладывается в определение геноцида, но попросту перестало существовать для европейского и англосаксонского истеблишмента, вычеркнуто из коллективной памяти и документооборота. Только в Сербии о том не забыли.
"В чем была виновата маленькая Саня в Варварине? Зачем бомбили мост, который даже не был на магистрали, убили одиннадцать человек, детей. Не врите, скажите - мы допустили величайшую ошибку, извиняемся за преступления", - так президент Сербии Александр Вучич ответил украинскому послу, призвавшего его присоединиться к общему истеричному хору вокруг "российской агрессии". И предложил Киеву для начала осудить агрессию НАТО против Югославии.
Среди членов Совбеза ООН накануне недавнего, посвященного украинской проблематике заседания МИД России были распространены материалы о военных преступлениях карательных батальонов и ВСУ в Донбассе. Также МИД России уже передал немецким коллегам, персонально Олафу Шольцу, госдепу, членам Совбеза ООН сборник материалов о массовых захоронениях в Донбассе и злодеяниях украинских карателей. И есть надежда, что после ознакомления с реальной, а не созданной западными СМИ картиной, канцлер Германии не будет больше использовать в одном предложении слова "геноцид" и "смешно".
Следственный комитет РФ за последние годы зафиксировал сотни фактов применения украинскими военными запрещенных средств и методов ведения войны. По этому поводу возбуждено и расследуется больше 400 уголовных дел.
Все они о событиях на территории Донбасса. Следствие знает пофамильно тех, кто отдают преступные приказы, и тех, кто их исполняет. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, на сегодняшний день установлена причастность к совершению этих преступлений 85 человек. Это силовики и госчиновники Украины.
СК заверило, что у него есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко, командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского, командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева. В списке фигурантов уголовных дел два заместителя министра обороны Украины - Олег Шевчук и Александр Дублян.
Также в уголовных делах значатся фамилии двух заместителей начальника Генерального штаба МО Украины Сергея Бессараба и Владимира Хижнего и начальника штаба - первого заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Наева.
На этих людях, по словам Петренко, лежит ответственность за гибель людей и разрушения городов и поселков Донбасса.
СКР говорит, что среди фигурантов не только силовики и военнослужащие, но и представители государственных структур Украины и высшего военного командования - как бывшие, так и действующие.
- Очевидны преступления бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности на территории Донбасса. Стоит сказать, что в отношении бывшего министра обороны и кандидата на пост президента Украины Гриценко уже вынесен приговор. Заочно он осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, - напомнила представитель СКР.
Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также являются фигурантами уголовного дела, так как отдавали приказы "с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик".
Российским следствием также привлекаются к уголовной ответственности бывшие министр внутренних дел Украины Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, председатель Верховной рады Турчинов.
Следствием установлено, что в декабре 2013 года на Украине граждане этой страны Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов создали и возглавили экстремистскую организацию "Правый сектор", деятельность которой запрещена на территории России. Получены неопровержимые доказательства совершения членами этой организации и националистического батальона "Азов"(также запрещен в РФ) жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса. Поименно известны СКР и наемники, вступившие в эти организации. Те из них, которые были гражданами России, уже привлечены к уголовной ответственности. Часть - отбывает наказание.
Деятельность украинских военных и чиновников СК РФ расценивает как военные преступления. И считает, что за геноцид местного населения и разрушения гражданских объектов они должны ответить.