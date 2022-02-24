Почему Запад наотрез отказывался видеть страдания Донбасса

Продолжавшиеся восемь лет убийства мирных граждан Донбасса украинскими националистами коллективный Запад не готов признать ни военными преступлениями, ни геноцидом. Более того, представителей евроатлантического мира, накопивших за столетия богатый опыт массового уничтожения людей по национальному или иному признаку, провокации и покрывания подобных злодеяний, до сих пор смешит сама мысль, что убийство русских или русскоязычных можно назвать геноцидом.

Вполне откровенно об этом за последнее время высказались канцлер Германии Олаф Шольц, глава госдепа США Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, указавшие тем самым ход мысли коллегам по НАТО и европейским властным институциям. Оставим возможные мотивации таких заявлений и предположим, что высокопоставленные политики просто находятся под влиянием своих СМИ, которые не обращают внимания на бывшие "неподконтрольные" районы Донбасса, считая их априори не существенными и значит, - не существующими вместе с населением. Но и в этом случае они не могут не знать определение понятия "геноцид", данное Генассамблеей ООН еще в 1948 году. И это не только убийство и нанесение серьезных телесных повреждений, но и "предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение". И этим киевский режим открыто, на уровне государственных действий и решений, занимался с 2014 года: неизбирательными обстрелами, осознанными убийствами мирных жителей, водной и энергетической блокадой и прочими, хорошо знакомыми европейцам иезуитскими способами.

И даже когда преступления вопиют и не могут быть забыты - будь то массовое убийство в Одессе 2 мая или кровавый путь по Донбассу набранных из уголовников карательных подразделений "Торнадо", "Айдар" или "Азов", этот "мусор" на Украине стыдливо топился в следственной и судебной волоките.

Но геноцид - преступление без срока давности, и сохраняется не только в памяти жертв и их родственников, но в уголовных делах и протоколах. И эта работа ведется в Донецке и Луганске - специальная межведомственная комиссия ведет поиск пропавших без вести и мест массовых захоронений. Только к прошлому ноябрю, спустя считаные месяцы после начала работы, из 7 обнаруженных братских могил были эксгумированы более 300 останков мирных жителей. А таких могил на Донбассе обнаружены десятки, и еще сотни, по данным украинских волонтеров, находятся на "контролируемой территории". Как правило, в исследованных захоронениях лежат люди с осколочными ранениями и ударными травмами - то есть погибшие в ходе неизбирательных артиллерийских обстрелов. Но есть и останки со следами пыток и пулевыми ранениями, замученные и расстрелянные украинскими боевиками. И даже если места захоронений наложить на карту, то они приходятся на населенные пункты, пребывавшие под контролем карательных батальонов.

То, что работа республиканских поисковиков патронируется Международным комитетом Красного Креста, а по результатам СК РФ возбуждает уголовные дела, дает надежду на то, что преступления не будут забыты, а виновные будут наказаны. К тому же в ЕСПЧ и международный уголовный суд в Гааге от территориальных общин ДНР и ЛНР уже подано более 3000 исков о военных преступлениях украинских силовиков. К сожалению, не их вина, что иски от формально "не существующих" жителей непризнанных территорий в просвещенной Европе принимают с неохотой.

С такой же неохотой европейские инстанции вспоминают, а точнее - не вспоминают вообще, о многодневных бомбардировках Сербии, снарядах с обедненным ураном и других преступлениях НАТО, последствия которых до сих пор, спустя 23 года, переживает сербский народ. Все произошедшее тогда вполне укладывается в определение геноцида, но попросту перестало существовать для европейского и англосаксонского истеблишмента, вычеркнуто из коллективной памяти и документооборота. Только в Сербии о том не забыли.

"В чем была виновата маленькая Саня в Варварине? Зачем бомбили мост, который даже не был на магистрали, убили одиннадцать человек, детей. Не врите, скажите - мы допустили величайшую ошибку, извиняемся за преступления", - так президент Сербии Александр Вучич ответил украинскому послу, призвавшего его присоединиться к общему истеричному хору вокруг "российской агрессии". И предложил Киеву для начала осудить агрессию НАТО против Югославии.

Если места захоронений наложить на карту, то они приходятся на населенные пункты, пребывавшие под контролем карательных батальонов

Среди членов Совбеза ООН накануне недавнего, посвященного украинской проблематике заседания МИД России были распространены материалы о военных преступлениях карательных батальонов и ВСУ в Донбассе. Также МИД России уже передал немецким коллегам, персонально Олафу Шольцу, госдепу, членам Совбеза ООН сборник материалов о массовых захоронениях в Донбассе и злодеяниях украинских карателей. И есть надежда, что после ознакомления с реальной, а не созданной западными СМИ картиной, канцлер Германии не будет больше использовать в одном предложении слова "геноцид" и "смешно".

Следствие

Следственный комитет РФ за последние годы зафиксировал сотни фактов применения украинскими военными запрещенных средств и методов ведения войны. По этому поводу возбуждено и расследуется больше 400 уголовных дел.

Дмитрий Ярош - лидер запрещенного в нашей стране "Правого сектора" (слева). Игорь Коломойский - олигарх и экс-глава Днепропетровской области (справа). Фото: РИА Новости

Все они о событиях на территории Донбасса. Следствие знает пофамильно тех, кто отдают преступные приказы, и тех, кто их исполняет. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, на сегодняшний день установлена причастность к совершению этих преступлений 85 человек. Это силовики и госчиновники Украины.

СК заверило, что у него есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко, командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского, командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева. В списке фигурантов уголовных дел два заместителя министра обороны Украины - Олег Шевчук и Александр Дублян.

Также в уголовных делах значатся фамилии двух заместителей начальника Генерального штаба МО Украины Сергея Бессараба и Владимира Хижнего и начальника штаба - первого заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Наева.

На этих людях, по словам Петренко, лежит ответственность за гибель людей и разрушения городов и поселков Донбасса.

СКР говорит, что среди фигурантов не только силовики и военнослужащие, но и представители государственных структур Украины и высшего военного командования - как бывшие, так и действующие.

- Очевидны преступления бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности на территории Донбасса. Стоит сказать, что в отношении бывшего министра обороны и кандидата на пост президента Украины Гриценко уже вынесен приговор. Заочно он осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, - напомнила представитель СКР.

Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также являются фигурантами уголовного дела, так как отдавали приказы "с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик".

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (слева). Александр Турчинов - бывший председатель Верховной рады (справа). Фото: Reuters, РИА Новости

Российским следствием также привлекаются к уголовной ответственности бывшие министр внутренних дел Украины Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, председатель Верховной рады Турчинов.

Следствием установлено, что в декабре 2013 года на Украине граждане этой страны Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов создали и возглавили экстремистскую организацию "Правый сектор", деятельность которой запрещена на территории России. Получены неопровержимые доказательства совершения членами этой организации и националистического батальона "Азов"(также запрещен в РФ) жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса. Поименно известны СКР и наемники, вступившие в эти организации. Те из них, которые были гражданами России, уже привлечены к уголовной ответственности. Часть - отбывает наказание.

Деятельность украинских военных и чиновников СК РФ расценивает как военные преступления. И считает, что за геноцид местного населения и разрушения гражданских объектов они должны ответить.