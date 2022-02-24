Почта России и "МОЭК" открыли рекрутинговые центры на площадке центра "Моя работа"

Во флагманском центре Московской службы занятости "Моя работа" открылись рекрутинговые центры Почты России и энергетической компании ПАО "МОЭК". Ранее на площадке центра был открыт центр с Московским метрополитеном. О том, как "Моя работа" помогает москвичам в трудоустройстве с гарантированной зарплатой у крупных работодателей без длительных этапов отбора рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В центр занятости населения ежегодно приходит более 200 тысяч соискателей. Это большая база данных кандидатов, которые интересны работодателям. Еще в прошлом году мы внедрили новые стандарты отбора и оценки кандидатов, которые оказались очень востребованы у крупных работодателей. Цифровые технологии межведомственных каналов коммуникаций позволяют службе занятости быстро получить достоверную информацию о кандидате - место работы, квалификация, должность, перерывы в работе, заработная плата и другое. Фактически это автоматическое составление резюме. Кандидаты с такими резюме очень востребованы у работодателей. В этом году мы сделали еще один шаг для упрощения трудоустройства кандидатов и экономящий время на отбор у работодателей.

Кандидатам больше не надо ездить в офисы компаний, чтобы пройти несколько интервью, испытывать стресс от незнакомого нового места, тратить время на дорогу. Работодатель сам пришел туда, где массово находятся соискатели - на площадке московской службы занятости. Московский метрополитен первым открыл свое рекрутинговое агентство на нашей площадке. Из 1265 соискателей более двухсот человек находятся на разных этапах трудоустройства в Московский метрополитен. Отбор будет продолжаться постоянно. Технология стала популярной среди работодателей, и в феврале этого года во флагманском центре "Моя работа" мы открыли рекрутинговые центры Почты России и ПАО "МОЭК".

Почта России предлагает массовые и точечные вакансии для более чем 2 тысяч специалистов: водителей разных категорий, почтальонов, курьеров, операторов связи, специалистов технической поддержки и охраны труда, операторов сортировочного центра и кадровых специалистов… Компании "МОЭК" нужны более чем 1,5 тысячи сотрудников: электромонтеров, слесарей, теплотехников, делопроизводителей, бизнес-аналитиков, программистов, помощника юристов.

Флагманские центры " Мои документы" с расширенным набором услуг располагаются по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.