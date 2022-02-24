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Рубрика: Экономика

Почта России и "МОЭК" открыли рекрутинговые центры на площадке центра "Моя работа"

Текст: Любовь Проценко

Во флагманском центре Московской службы занятости "Моя работа" открылись рекрутинговые центры Почты России и энергетической компании ПАО "МОЭК". Ранее на площадке центра был открыт центр с Московским метрополитеном. О том, как "Моя работа" помогает москвичам в трудоустройстве с гарантированной зарплатой у крупных работодателей без длительных этапов отбора рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"В центр занятости населения ежегодно приходит более 200 тысяч соискателей. Это большая база данных кандидатов, которые интересны работодателям. Еще в прошлом году мы внедрили новые стандарты отбора и оценки кандидатов, которые оказались очень востребованы у крупных работодателей. Цифровые технологии межведомственных каналов коммуникаций позволяют службе занятости быстро получить достоверную информацию о кандидате - место работы, квалификация, должность, перерывы в работе, заработная плата и другое. Фактически это автоматическое составление резюме. Кандидаты с такими резюме очень востребованы у работодателей. В этом году мы сделали еще один шаг для упрощения трудоустройства кандидатов и экономящий время на отбор у работодателей.

Кандидатам больше не надо ездить в офисы компаний, чтобы пройти несколько интервью, испытывать стресс от незнакомого нового места, тратить время на дорогу. Работодатель сам пришел туда, где массово находятся соискатели - на площадке московской службы занятости. Московский метрополитен первым открыл свое рекрутинговое агентство на нашей площадке. Из 1265 соискателей более двухсот человек находятся на разных этапах трудоустройства в Московский метрополитен. Отбор будет продолжаться постоянно. Технология стала популярной среди работодателей, и в феврале этого года во флагманском центре "Моя работа" мы открыли рекрутинговые центры Почты России и ПАО "МОЭК".

Почта России предлагает массовые и точечные вакансии для более чем 2 тысяч специалистов: водителей разных категорий, почтальонов, курьеров, операторов связи, специалистов технической поддержки и охраны труда, операторов сортировочного центра и кадровых специалистов… Компании "МОЭК" нужны более чем 1,5 тысячи сотрудников: электромонтеров, слесарей, теплотехников, делопроизводителей, бизнес-аналитиков, программистов, помощника юристов.

Флагманские центры " Мои документы" с расширенным набором услуг располагаются по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

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