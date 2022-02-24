"Почта России" приостановила прием отправлений на Украину

"Почта России" временно приостанавливает прием отправлений на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что сейчас компания рассматривает "варианты транзитной доставки через другие страны".

Кроме того, из-за приостановки авиасообщения в ряде городов компания перестраивает "маршруты доставки почты". "Почта России" также меняет авиационную доставку на доставку наземным транспортом.

Отмечается, что логистические центры и сервисы компании работают в штатном режиме.

Ранее Росавиация сообщила, что самолеты облетают практически весь юг страны. Приостановлена работа аэропортов городов Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, а также Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Ограничения действуют до 2 марта.