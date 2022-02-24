Под Николаевкой украинских военных бросили командиры

Более тридцати украинских военных оставили свои позиции в населенных пунктах Николаевка и Октябрь в Донецкой области. Они были брошены командирами, сообщает Народная милиция ДНР.

При этом отмечалось, что военнослужащие ВСУ сделали это добровольно, без сопротивления. Наибольшее количество военных, которые отказались от участия в боевых действиях, зафиксировано в двух бригадах на Мариупольском направлении. Это были как одиночные, так и групповые факты отказа от участия в боях.

Народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщили представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Бойцам ДНР и ЛНР удалось прорвать передний край эшелонированной и хорошо оборудованной обороны ВСУ.