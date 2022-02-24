Под патронажем Союзного государства будет издана уникальная союзная библиотека

Уникальное собрание произведений на тему единства белорусской и российской истории и культуры предполагается издавать на полях журнала "Союзное государство". О реализации этого замысла шел разговор на совещании в президиуме НАН Беларуси с участием руководителей ведущих научных и архивных организаций и Посткома Союзного государства.

- Конечно, мы хотим, чтобы это был многоплановый, яркий проект, который будет осуществлен историками, архивистами, литературоведами - теми, кто вернет нас в нашу совместную историю, - обозначил основные цели начинания Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в беседе с журналистами. - Мы говорим о защите исторической памяти, о подвиге советского народа, и здесь позиция Президента России Владимира Владимировича Путина и Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко неизменна и едина. Мы хотим более подробно рассказать и о партизанском движении на территории Беларуси и европейской части России. Мы хотим более подробно вернуться к подвигу солдат Отечественной войны 1812 года, защищавших единое Отечество. Мы хотим сегодня сделать акценты в том числе на том, что Беларусь уже 250 лет находится в составе единого Отечества. И не забудем историю Полоцкого княжества... Надо сделать все это доступным для тысяч читателей, опираясь на уникальный опыт Академии наук Беларуси, российских ученых.

- Эта идея нашла живой отклик у участников встречи. Беларусь и Россия обладают уникальной исторической памятью, - отметил председатель президиума НАНБ академик Владимир Гусаков. - У наших народов единый идентичный культурный код. Эту мысль предполагается воплотить в конкретных изданиях.

Академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Александр Коваленя назвал точки приложения совместных творческих усилий:

- Нас объединяют в первую очередь люди, внесшие весомую лепту в то, чтобы состоялось российское государство и история Беларуси. Мы готовы подготовить издания о совместных достижениях во всех областях знания, учитывая наши хорошие отношения с российскими коллегами - историками.

А Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы готов к изданию книги под условным названием "Беларусь глазами российских архитекторов". И рассказать действительно есть о чем, ведь многие белорусские города - Гомель, Витебск, Могилев - и сегодня украшают здания, сотворенные ведущими российскими зодчими. Еще один возможный проект касается этнического разнообразия культуры белорусов.

Предметно обсуждена в контексте сохранения общей исторической памяти белорусского и российского народов тема Великой Отечественной войны.

- И начинать надо с партизанского движения, - отметил директор Института истории НАНБ Вадим Лакиза. - Беларусь была партизанским краем. Здесь появились первые Герои Советского Союза - партизаны. В этой сфере установлены тесные и плодотворные контакты белорусских и российских ученых.

Подобных предложений, охватывающих всю палитру взаимоотношений белорусского и российского народов, в ходе совещания прозвучало немало. Очевидно, что для их проработки и конкретизации потребуется не одна подобная встреча профессионалов. Дмитрий Мезенцев подвел некоторые итоги:

- Библиотека "Союзного государства", как мы видим проект сегодня, будет включать в себя несколько подразделов. Один из них должен быть ориентирован на молодежь. На тех, у кого в силу возраста уже не было ощущения великой страны СССР, но кто через 10-20 лет придет к руководству в наших государствах. Нам хотелось бы, чтобы в изданиях содержалось больше разных оценок, чтобы они стали неким толчком в миропонимании. И чтобы хватило чувства такта и меры в отношении к молодому читателю...