Постпредство РФ: Заявления ЮНЕСКО о ситуации на Украине выходят за рамки мандата организации

Заявления ЮНЕСКО о территориальной целостности и суверенитете в связи с ситуацией на Украине выходят за рамки мандата организации, заявили в российской миссии при этой международной организации.

В российском постпредстве задались вопросом о том, где была ЮНЕСКО, когда украинские силовики обстреливали школы и детские сады в Донбассе.

"Почему организация до сих пор не отреагировала на сайт "Миротворец", через который происходит преследование журналистов? Где оценка ситуации с дискриминацией русского языка?" - отмечается в заявлении постпредства РФ при организации, которое цитирует РИА Новости.

В четверг ЮНЕСКО обнародовало заявление о событиях на Украине, в котором выразило обеспокоенность происходящим.

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