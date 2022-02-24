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Рубрика: Происшествия

Потерпевший жертвователь объяснил, почему написал заявление на Навального

Текст: Иван Егоров (Покров)
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8689)
В исправительной колонии номер два во Владимирской области прошел очередной - уже четвертый - день выездного процесса Лефортовского суда по новому делу Алексея Навального.

В начале заседания Навальный, видимо вспомнив, что еще недавно он был известным блогером, выступил с пацифисткой речью о происходящем в стране и мире и попросил внести это в протокол. Судья Маргарита Котова остановила словоизлияние подсудимого, напомним, что в суде допустимы ходатайства только по существу дела. После этого суд продолжил допрос свидетелей обвинения и первого потерпевшего. Газосварщик столичного "Жилищника" Александр Кошелев рассказал суду, как взял чуть больше миллиона рублей и отнес их в отделение банка, где назвал кассиру счет ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией" - экстремистская организация - иноагент, запрещенная в РФ и ликвидированная по решению суда).

По словам Кошелева, он перевел деньги Навальному потому, что полностью доверял ему

По словам потерпевшего, он перевел деньги Навальному потому, что в тот момент полностью доверял ему и собирался вступить в его партию. Однако позже, когда в Москве начались несанкционированные акции, на которые позвали подростков, несовершеннолетняя дочь Кошелева была шокирована происходящим и получила психологическую травму. После этого Кошелев понял, что его обманули, написал заявление в Следственный комитет и подал гражданский иск в суд к Навальному на 5 млн рублей, из которых 4 млн - на возмещение морального ущерба.

Главный разоблачитель Навального рассказал о его схемах и тратах

Получив право на допрос потерпевшего, Навальный почти 2 часа расспрашивал его с пристрастием, выискивая любые неточности и оговорки, а также темные уголки души и прошлого потерпевшего. Несмотря на волнение и разные с блогером интеллектуальные категории, сварщик допрос выдержал и от своих показаний не отказался.

В выездном заседании Лефортовского суда рассматривается два дела блогера - об особо крупном мошенничестве и об оскорблении суда. Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных сторонниками "Фонду борьбы с коррупцией". Второе дело касается оскорбления судьи, прокурора и свидетелей во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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