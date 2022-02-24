Пушилин: Ситуация в Донбассе остается напряженной

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

"На линии соприкосновения ситуация, к сожалению, еще остается напряженной, вооруженные формирования Украины, по крайней мере часть из них, сопротивляются, проводят обстрелы жилых кварталов. Здесь угроза для гражданского населения", - рассказал Пушилин. По его словам, серьезно сопротивление оказывают те части ВСУ, что были укреплены националистами.

Как отметил глава ДНР, сейчас главная задача - прорвать эшелонированную оборону, после этого силы республики смогут ускориться в продвижении к конституционным границам.

Пушилин также рассказал, что него уже есть план по восстановлению и запуску предприятий на территории бывшей Донецкой области. "Нам важно сохранить рабочие места, нам важно сохранить производственные цепочки", - подчеркнул глава ДНР.

Тем временем поступают сообщения о повреждениях, нанесенных огнем ВСУ. Так, в Горловке пострадал газопровод, в Донецке - водоузел, теплотрасса и детская больница. Есть погибшие и раненые, как среди гражданского населения, так и среди наших военнослужащих.