Пушилин: Украинские регионы обращаются к ДНР с просьбой об освобождении

Главной целью республик Донбасса является восстановление своих границ. Однако из украинских регионов поступают просьбы помочь и им освободиться от киевского режима. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он подчеркнул, что цель ДНР - восстановить границы, какими они были до 2014 года. Задача выйти именно на эти рубежи и стоит перед вооруженными силами республики. Однако уже сейчас поступают обращения о помощи из других регионов Украины, добавил Пушилин.

Глава ДНР заверил, что украинские военные, которые сдаются в плен, получают всю необходимую помощь. По его словам, количество солдат, сложивших оружие, постоянно увеличивается. "Они перемещаются в места, которые подготовили непосредственно наши пенитенциарные службы", - указал Пушилин.

По его данным, ситуация на территории республики спокойная. В связи с этим даже была приостановлена эвакуация населения.