Путин объяснил премьер-министру Индии причины спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины и объяснил причины начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом минских договоренностей", - говорится в сообщении​​​.

Нарендра Моди поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, которые сейчас находятся на Украине. "Президент России сказал, что будут даны необходимые указания", - отмечается в сообщении Кремля.