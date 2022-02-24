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Рубрика: Власть

Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин утром 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам в эфире телеканала "Россия 24". Президент заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Путин подчеркнул, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. "Российская газета" публикует главное.

- Путин заявил, что цель спецоперации на Донбассе - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима

- Президент заявил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. Россия никому и ничего не будет навязывать силой.

- Москва будет стремиться к "демилитаризации и денацификации" Украины.

- Путин призвал украинских военных сложить оружие и идти домой": "Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям".

- Вся ответственность за возможное кровопролитие "будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".

Специальная военная операция в Донбассе. Онлайн-трансляция

- Путин предостерег от попыток вмешаться в происходящее извне, тем более военным путем: "Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора".

- Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

- Для России неприемлемо продвижение НАТО на Восток и военное освоение Украины. Попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными.

- Судьба России - в надежных руках ее народа, а значит, цели будут достигнуты, безопасность страны гарантирована.

- Путин предупредил, что любая агрессия против РФ будет разгромлена.

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