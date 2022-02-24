Путин о спецоперации на Украине: Нам не оставили шансов поступить иначе

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР является вынужденной мерой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов 24 февраля. По его словам, нашей стране не оставили возможности поступить по-другому.

Оппоненты не оставили России никакого выхода, кроме решительного ответа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями отечественного бизнеса.

"Вот это самое главное, чтобы было понятно: все, что происходит - вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе", - сказал он.

По словам главы государства, были созданы такие риски в сфере безопасности, "что другими средствами отреагировать было невозможно". "Все попытки - по нулям. По нулям! Откровенно говоря - я даже удивлен, ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу", - подчеркнул Путин.

Он уверен, что в случае бездействия со стороны Москвы западные партнеры "могли такие риски для нас создать, что не понятно, как дальше страна существовала бы".