Путин по телефону обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси обсудил ситуацию вокруг Украины и иранской ядерной программы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин информировал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении. Иранский лидер выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО.

Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены вопросы, касающиеся дипломатических усилий по сохранению и выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Отмечено, что достижение окончательной договоренности по СВПД будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности", - отмечается в сообщении Кремля.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в различных областях.