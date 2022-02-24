Путин поговорил с бизнесменами о спецоперации на Украине

Президент провел встречу с представителями деловых кругов России. Действия на Украине - вынужденная мера, Москве не оставили шансов поступить иначе, заявил Владимир Путин. Глава государства пообещал бизнесменам больше свободы в предпринимательской деятельности, а также подчеркнул, что Россия остается частью мировой экономики и не будет наносить ей ущерб.

На повестке - подготовка к Посланию Федеральному Собранию и ситуация в экономике. В Кремль пригласили руководство крупнейших отечественных предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики - крупнейших работодателей. "К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее", - приветствовал гостей Владимир Путин.

"Самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит - вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям", - констатировал президент. "Я, честно говоря, даже удивлен - ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу", - заметил он. "Это вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы", - пояснил Путин.

"Конечно, мы все понимаем, в каком мире живем, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики", - продолжил президент. "Россия остается частью мировой экономики… И мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы чувствуем себя частью", - заверил он. Системе, в которой Россия сама находится, и настолько, насколько она там находится, пояснил Путин. И партнеры должны это понять и не ставить задачу выталкивать Россию из этой системы. Тем не менее, даже по политическим соображениям, рестрикции будут, сказал он.

Путин призвал бизнесменов отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках инструментов, которые поддерживали бы производства, экономику, рабочие места. А задача правительства - обеспечить бизнесу хорошие условия, больше свободы предпринимательской деятельности, но в известных рамках - чтобы была предсказуемость. Как со стороны правительства, так и со стороны бизнеса.

"Мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но во взаимоотношениях между правительством и бизнесом, конечно, вы вправе рассчитывать на то, что со стороны правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной. Самое главное, конечно - нужно оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на все, что происходит и при необходимости корректировать нашу совместную работу", - подчеркнул Путин. Президент надеется, что и в новых условиях власть и бизнес будут работать так же солидарно и не менее эффективно.

"Российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода", - отметил глава РСПП Александр Шохин. Но не только государство и экономика в целом научились переживать кризисы, но и российский бизнес начиная с 2014 года научился адаптироваться и решать задачи развития, заверил он. Свою роль сыграла и пандемия. "Мы вместе разрабатывали антикризисные меры, системные меры по улучшению делового, инвестиционного климата", - напомнил глава РСПП.

Россия остается частью мировой экономики. И мы не собираемся наносить ущерб системе, частью которой себя чувствуем

"Новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений. Они коснутся многих секторов: финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования, определенных видов сырья и комплектующих, и могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки… Российским компаниям придется работать еще более энергично и эффективно, обеспечивать бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен", - продолжил Шохин. Надо будет активнее реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партнеров в тех странах, которые готовы к продолжению сотрудничества, сказал он.

Речь идет и о повестке развития. "Мы не забываем о том, что мы должны думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне", - продолжил глава РСПП и назвал решения, которые надо принимать уже сейчас. Во-первых, обеспечить предсказуемость условий реализации масштабных инвестпроектов. РСПП уже ведет активный диалог с правительством. Речь о завершении доработки механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений. "Предлагаем продлить срок действия наиболее популярных инструментов и механизмов поддержки", - также заявил он, пояснив, что санкции могут сдвинуть сроки реализации проектов. В числе таких инструментов - корпоративные программы повышения конкурентоспособности, инвестиционный налоговый вычет, региональные инвестиционные проекты.

Нужно думать и о дополнительном стимулировании спроса на облигации со стороны частных инвесторов - с учетом санкций в отношении суверенного долга, считает Шохин. "Безусловно, потенциальный внутренний финансовый рынок, который успешно развивался в последние годы, может смягчить остроту санкций", - добавил он. Глава РСПП поддержал позицию правительства и минфина по криптовалютам и предложил не затягивать с формированием законодательной базы для легального развития этого сектора. Важное направление - стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, также считает он.

"Мы исходим из того, что Россия не закрывается, она остается частью мировой экономики", - подытожил Шохин. И надо делать все для того, чтобы это максимально демонстрировать, сказал он. "Вместе мы справимся с любыми внешними рисками и вызовами, но и внутри страны нам нужно действовать эффективно", - уверен глава РСПП.