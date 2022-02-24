Путин предупредил, что любая агрессия против РФ будет разгромлена

"Современная Россия после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является одной из самых мощных ядерных держав мира и, более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что в этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и "ужасным последствиям для потенциального агрессора".