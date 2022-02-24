Путин призвал бизнес с пониманием относиться к нынешней ситуации

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса призвал их быть в постоянном контакте с правительством для поддержания экономики страны.

"Я хотел бы обратиться и к вам с призывом - отнестись с понимаем к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места", - сказал он.

Со стороны правительства, власти в самом широком смысле слова, глава государства видит задачу в том, чтобы обеспечить бизнесу хорошие условия, свободу предпринимательской деятельности. "Конечно, в известных рамках, чтобы была определенная предсказуемость", - указал президент.

Он добавил, что геополитические риски прогнозировать сложно, тем не менее предприниматели "вправе рассчитывать на то, что со стороны правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной".

"Самое главное - оставаться в контакте, тонко реагировать на все, что происходит, и по необходимости корректировать нашу совместную работу", - заключил Владимир Путин.