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Рубрика: Власть

Путин: Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства

Текст: Валентина Егорова

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнеса заверил, что Москва не собирается наносить ущерб системе мирового хозяйства, частью которой является. А зарубежным партнерам следует иметь это в виду.

"Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью", - сказал президент.

"Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся. И настолько, насколько мы там находимся", - подчеркнул он. "Мне кажется, наши партнеры должны это понять, и не ставить перед нами задачу выталкивать нас из этой системы", - добавил Владимир Путин.

При этом он считает, что санкции против России будут введены "даже по политическим соображениям".

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